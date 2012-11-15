Мэр Полтавы хочет 100 тыс за ироническое упоминание о «ковре Януковича»

Мэр Полтавы Александр Мамай подал иск против интернет-издания «Полтавщина» с требованием опровергнуть недостоверную информацию, изложенную 4 ноября 2012 года в статье «Что Янукович хотел от Удовиченка и Мамая» и взыскать с издания, его собственника и автора 100 тыс. грн морального ущерба.

В иске, копия которого передана УНИАН, А.Мамай просит признать недостоверной, не отвечающей действительности, порочащей честь и унижающей деловую репутацию фразу о том, что «несколько дней назад... городской голова Полтавы Александр Мамай побывал «на ковре» у Президента Украины Виктора Януковича...». Далее в статье говорится о том, что «.. глава государства выслушал отчет... о прошедших выборах..., на которых в области победила «Батькивщина», получив победу в семи из восьми избирательных округов»

В то же время А.Мамай указывает в своем иске, что с 30 октября по 2 ноября он находился в отпуске по семейным обстоятельствам, без сохранения зарплаты. Указанные обстоятельства, касающиеся факта встречи с Президентом являются надуманными и не могут быть подтверждены никаким доказательствами.

«Считаю, что распространение данной информации имело целью опорочить мою честь и достоинство. В статье по отношению ко мне использованы оскорбительные выражения «вызвал на ковер» и «побывал на ковре», которые имеют негативное значение. Таким образом ответчики пытаются создать впечатление про мою причастность к предоставлению каких-то отчетов главе государства о ходе избирательного процесса в Полтавской области», - отмечает в иске мэр Полтавы.

В то же время издание «Полтавщина» разместило публикацию об иске А.Мамая к изданию, где редакция заявляет, что авторы использовали фразу «вызвать на ковер» в шутливо-ироническом смысле.

“Мы даже предполагать не могли, что эта безобидная шутка может причинить господину мэру ущерб, да еще на такую огромную сумму”,-сказано в сообщении редакции.

Кроме того в издании сообщают, что во время избирательной компании некоторые газеты, такие как «Искра» или «Полтавський вимір», «Полтавщини правозахисник» и другие, писали о мэре Полтавы и его друзьях много интересного.

“Однако, мы не слышали об исках Александра Мамая на эти издания. В чем же дело? Или все, что написано в этих газетах правда, или подобная информация не задевает честь, достоинство и деловую репутацию господина мэра? Может дело в другом? Выборы закончились, а «Полтавщина» продолжает направлять на имя мэра информационные запросы с просьбами отчитаться за использование бюджетных (читай — наших с вами) средств. Может быть, таким образом пытаются «закрыть рот» (в шутл.-ирон. (шутливо-ироническом) смысле) неугодному изданию?”,- сказано в сообщении издания.

Первое заседание Киевского районного суда по иску мэра Полтавы к «Полтавщине» назначено на 9 часов 30 минут 20 ноября 2012 года.