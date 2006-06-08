Литвин знает, кто может возглавить парламент

Экс-председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что новым спикером парламента должен стать человек, способный обеспечить равновесие в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время on-line конференции. «Сегодня это должен быть человек, который обеспечит равновесие в стране», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что те люди, которых называют сегодня как возможных претендентов в кресло спикера, не способны этого сделать. «Я вижу людей, которые могут сделать эту работу, но фамилии не буду их называть, потому что их "забьют", как мамонтов», - сказал В.ЛИТВИН.