В ПР обещают решить судьбу перевыборов уже во вторник

Законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов" в части проведения повторных выборов в одномандатных избирательных округах будет принят Верховной Радой Украины 20 ноября.

Об этом сообщил народный депутата, член фракции Партии регионов Владимир Олийнык изданию «КоммерсантЪ-Украина».

По его словам, документ примут на заседании Верховной рады во вторник, 20 ноября, как первоочередной. "Законопроект будет принят сразу в двух чтениях. Его текст понятен, и обсуждать там нечего - это единственный разумный выход из сложившейся ситуации", - заявил В.Олийнык.

Напомним, 14 ноября на сайте Верховной Рады был обнародован текст законопроекта о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" в части проведения повторных выборов в одномандатных избирательных округах. Автор документа - народный депутат Александр Козуб (Партия регионов) предлагает расширить в законе перечень оснований для проведения повторных выборов, дополнив его новым положением: "... в случае невозможности достоверного установления итогов голосования или результатов выборов". "Верховная Рада обязана обеспечить реализацию гражданами их конституционных прав, в случае если результаты выборов в округах установить невозможно", - подчеркнул депутат в пояснительной записке к законопроекту.

Действующая норма закона предусматривает только два основания для принятия Центризбиркомом решения о перевыборах - если выборы признаны несостоявшимися или если кандидат после своего избрания не получил депутатский мандат. В случае, с которым столкнулся Центризбирком в пяти мажоритарных округах - N94, 132, 194, 197, 223, - речь идет о порче бюллетеней и другой избирательной документации.

Предлагаемый законопроект не только расширяет перечень оснований для перевыборов, но также определяет сроки их проведения - не позже чем через 30 дней после решения ЦИК о невозможности установления результатов голосования (в данном случае такое решение было утверждено 5 ноября).

В случае принятия законопроекта и вступления его в силу срок, когда ЦИК должен назначить перевыборы в пяти округах, истекает 5 декабря. С учетом 60 дней, необходимых на избирательную кампанию, крайний срок их проведения приходится на начало февраля 2013 года.

Как отмечает издание, в Центральной избирательной комиссии не разделяют оптимизма членов ПР относительно принятия законопроекта и опасаются, что принятие законопроекта поставит результаты выборов в округах в зависимость от состава ЦИК. "Предложенные изменения - палка о двух концах. С одной стороны, разрешается ситуация с пятью проблемными округами, с другой - появляется возможность признания недействительными результатов любых других выборов. Так можно довести ситуацию до абсурда", - заявил член ЦИК Андрей Магера. По его словам, вопрос перевыборов в отдельных округах следует урегулировать отдельным законом - "Об особенностях проведения повторных выборов". "Закон о выборах в этом случае менять не стоит, таким образом можно решить проблему более "чисто", - подчеркнул представитель ЦИК.

В партии "Батькивщина" опасаются, что изменения закона, инициированные Партией регионов, будут направлены против оппозиции. "Необходимо уточнить, что означает: "ЦИК не смог установить результаты выборов". Такое может быть, если произошел масштабный пожар или уничтожена первичная документация! Теперь ЦИК, где большинство - от Партии регионов, сможет не устанавливать результаты выборов по всем округам, где победила оппозиция, до тех пор, пока их не устроит результат!", - заявил народный депутата, член парламентского Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Сергей Подгорный ("БЮТ-Батькивщина").

Эксперты считают опасения оппозиции оправданными. "Лучше, чтобы предложение Александра Козуба было одноразовой нормой, которая сработает для выхода из ситуации в пяти проблемных округах", - заявил глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.