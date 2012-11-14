Оппозиция объясняет, что у них с регионалами «мозги по-разному устроены»
08:37, 14 ноября 2012Политика
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Оппозиция собирается пользоваться междоусобицами регионалов с коммунистами в новом парламенте.
Сенченко: коммунисты - это приложение к регионалам
У оппозиции не может быть альянса с коммунистами, но оппозиция будет пользоваться междоусобицами КПУ и Партии регионов в новом парламенте.
Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей Сенченко.
«Тактически, у нас не может быть альянса с коммунистами. Здесь точно также как с регионалами - у нас по-разному мозги устроены. Мы понимаем, что коммунисты - это приложение к регионалам. У них есть насущные проблемы - мы будем на этом играть ", - заявил Сенченко.
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