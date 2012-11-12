Москаль просит Пшонку забрать «дело Мазурка» из МВД в Генпрокуратуру

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль обратился с депутатским запросом к генеральному прокурору Виктору Пшонке о необходимости истребовать уголовное дело об убийстве охранников ТРЦ “Караван” из Министерства внутренних дел Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

По словам Г.Москаля, “сообщение МВД о выявлении тела мужчины, похожего на Мазурка, который якобы совершил самоубийство, вызвало как большой резонанс, так и недоверие в связи с неединичными фактами непрофессионализма сотрудников милиции”.

“Поэтому любая информация, озвученная МВД об обстоятельствах гибели Мазурка, подлежит сомнению у общественности и СМИ”, - заметил депутат.

В обращении Г.Москаля сказано: “В связи с этим прошу истребовать уголовное дело из МВД и поручить ее расследование центральному аппарату Генпрокуратуры – назначить необходимые экспертизы, провести полное, объективное и непредвзятое расследование, о чем в дальнейшем информировать общественность”.