Яценюк с нетерпением ждет иска в суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после выступления на митинге возле Центральной избирательной комиссии.

«Я жду заявления Засухи, и чем скорее, тем лучше, потому что я еще хочу, чтобы мы прямо в судебном заседании выяснили все другие деньги: куда отправлялись, на какие цели, весь бизнес, как он велся. Я с большим удовольствием хочу, чтобы она в суд обратилась», - сказал А.Яценюк и отметив, что также в суд могут обратиться «Губский и все остальные».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 ноября, кандидат в народные депутаты по 94-у округу Т.Засуха заявила о намерении обратиться с иском в суд, чтобы тот обязал А.Яценюка опровергнуть заявление о том, что она взяла банковский кредит в сумме 8,3 млн грн с целью подкупа членов избирательной комиссии.

«Сегодня один из лидеров Объединенной оппозиции Арсений Яценюк, - идет речь в заявлении Т.Засухи, - сделал беспрецедентное заявление о том, что я взяла кредит в банке для подкупа избирательной комиссии. Исходя из этого, заявляю, что А.Яценюк свои лживые заявления будет опровергать в судебном порядке».

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