Кивалов говорит, что «обнуление» списков - махинация

Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии С.Кивалова.

«Во-первых, ни одна, ни несколько партий не имеют права «признать неполномочным парламент». Даже если желающих будет 100% депутатов. Согласно Конституции, прерогативой досрочно прекращать полномочия парламента наделен Президент – но не политические партии. Прежде чем делать громкие заявления, надо хотя бы ориентироваться в законодательстве!

Во-вторых, в оппозиции, видимо, перепутали понятия «обнуление избирательного списка» и «отказ регистрироваться народным депутатом», - заявил С.Кивалов.

Он отметил, что полномочия партий «пущать или не пущать» фигурантов своих избирательных списков закончились 15 октября.

«В настоящее время, когда голосование уже состоялось, а результаты выборов еще официально не обнародованы, ни один субъект избирательного процесса не имеет права произвольно вычеркивать, дописывать, и тем более «обнулять» избирательные списки. Конечно, ЦИК уполномочен отменить регистрацию кандидата в депутаты, который сменил гражданство Украины на иностранное, выехал на ПМЖ за границу, и так далее. Когда же ЦИК обнародует результаты, каждый народный избранник будет самостоятельно решать, регистрироваться ли ему народным депутатом или отказаться от депутатского мандата. Юридически, партии, их спикеры и съезды к этому не будут иметь никакого отношения», - объяснил С.Кивалов.

По его словам, если более 150 новоизбранных народных депутатов откажутся регистрироваться, то Верховная Рада 7-го созыва не сможет начать свою работу.

«Придется ждать, пока «отказников-пропорциональщиков» сменят следующие по избирательному списку, а по каждому «отказнику-мажоритарщику» проводить еще одни, досрочные выборы. Если и следующие по спискам откажутся регистрироваться – возникнет пикантная ситуация. Стратегам от оппозиции, надеюсь, известно, что досрочные выборы в многомандатном избирательном округе не предусмотрены избирательным законом… А пока новый парламент в количестве не менее 300 депутатов не сможет собраться на первое заседание, работу продолжит действующий парламент», - отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правосудия.

По мнению С.Кивалова, получается, в этом и состоит задумка «демарша» оппозиции.