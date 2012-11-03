Фаринник: Милиция намеренно не разглашает подробности поиска Мазурка





Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

"Мазурка никто не снимал с розыска. Его разыскивают в настоящее время, но это не означает, что мы могли бы уже его найти, так, как мы хотели, в ближайшее время. Со временем мы уже будем знать, и будем, я думаю, рапортовать о том, что мы его нашли", - сказал он.

На вопрос, располагает ли МВД информацией, жив ли Я.Мазурок, В.Фаринник ответил: "Я не могу подтверждать или опровергать сплетни".

Он подчеркнул: "Я знаю одно, что он у нас в розыске, но где он находится, говорить об этом нельзя, потому что это является информацией, которую использует преступник, чтобы знать, как вести себя в той или иной ситуации".

Также В.Фаринник не стал отвечать на вопрос, находится подозреваемый в Украине или за ее пределами.

"Я не могу об этом говорить. У меня такой информации нет, где он может быть", - добавил В.Фаринник.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял троих частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения Ярослав Мазурок.

10 октября в МВД сообщили, что подозреваемый объявлен в международный розыск. Его данные выставлены на сайте Интерпола.