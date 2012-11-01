Турчинов говорит, что не смог уговорить Тимошенко прекратить голодовку

Об этом Турчинов заявил журналистам сегодня в Харькове после завершения встречи с Тимошенко, пишет Радио Свобода.

«Безусловно, мы обратились к Юлии Владимировне, чтобы она прекратила голодовку, ее здоровье очень важно для партии и для людей. Но ситуация в стране и то, как нагло фальсифицируются результаты выборов, безусловно, ее возмущает. Единственное, чем она может противостоять - это ее голодовка», - сказал один из лидеров Объединенной оппозиции «Батькивщина».

По его словам, Тимошенко планирует голодать, пока не будет дана оценка результатам выборов украинским обществом и международными наблюдателями.