Турчинов говорит, что не смог уговорить Тимошенко прекратить голодовку
20:33, 01 ноября 2012Политика
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Один из лидеров Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов заявляет, что во время встречи с заключенной экс-премьером Юлией Тимошенко ее соратникам не удалось убедить ее прекратить голодовку.
Турчинов говорит, что голодовка - единственный способ для Тимошенко выразить протест
Об этом Турчинов заявил журналистам сегодня в Харькове после завершения встречи с Тимошенко, пишет Радио Свобода.
«Безусловно, мы обратились к Юлии Владимировне, чтобы она прекратила голодовку, ее здоровье очень важно для партии и для людей. Но ситуация в стране и то, как нагло фальсифицируются результаты выборов, безусловно, ее возмущает. Единственное, чем она может противостоять - это ее голодовка», - сказал один из лидеров Объединенной оппозиции «Батькивщина».
По его словам, Тимошенко планирует голодать, пока не будет дана оценка результатам выборов украинским обществом и международными наблюдателями.
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