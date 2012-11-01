В Киеве до конца мая частично перекроют Набережно-Крещатицкую улицу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

Так, в частности, в период с начала ноября до 26 мая будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Набережно-Крещатицкой от ул. Спасской в направлении ул. Набережно-Луговой до ул. Нижний Вал.

Заказчик работ по строительству мостового перехода КП «Дирекция строительства путе-транспортных сооружений г. Киева» просит водителей с пониманием отнестись к указанным ограничениям и учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.