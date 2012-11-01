Власенко передал Богатыревой заявление немецких врачей

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко заявляет, что повторно передал в Министерство здравоохранения Украины заявление врачей берлинской клиники «Шарите» относительно возможности продолжения лечения Ю.Тимошенко в ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко сообщил журналистам на брифинге перед харьковской больницей, комментируя распространенную на сайте Минздрава информацию об отсутствии в министерстве заявления специалистов «Шарите».

«Специально для Минздрава я подал им повторно должным образом заверенные переводы и оригиналы заключения немецких врачей. Вчера такое мое заявление с дополнением было зарегистрировано в канцелярии Министерства здравоохранения», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что для выписки Ю.Тимошенко из харьковской больницы не нужно созывать Международную медицинскую комиссию.

«Никаких комиссий им не нужно, чтобы принять решение», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Ю.Тимошенко обратилась к начальнику Качановской исправительной колонии и главному врачу ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове с заявлениями, в которых требовала прекратить ее лечение и перевести в камеру Качановской исправительной колонии.

«Несмотря на незаконченное лечение, прошу выписать меня из Центральной клинической больницы «Укрзализницы», - написала Ю.Тимошенко в своем заявлении.

Экс-премьер считает невозможным продолжать лечение под постоянным наблюдением скрытых видеокамер, записи с которых обнародовались в Интернете.

23 октября Ю.Тимошенко повторно написала аналогичное заявление.

В свою очередь Государственная пенитенциарная служба Украины обратилась к Министерству здравоохранения Украины с просьбой созвать Международную медицинскую комиссию с участием украинских медиков и врачей немецкой клиники «Шарите», которые непосредственно руководят реабилитационным процессом осужденной Ю.Тимошенко, с последующим проведением консилиума для принятия решения по заявлению осужденной о переводе в колонию.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения состояния здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове.