В шести округах Луганской области победили мажоритарщики от ПР

Согласно данных электронной системой «Выборы народных депутатов - 2012» в Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий по мажоритарным округам Луганской области определились победители еще в 4-х округах: №№ 105, 106, 111, 114.

По результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий, в избирательном округе №105 (Жовтневый и часть Каменобродского районов г. Луганска) победителем выборов становится представитель Партии регионов Сергей Горохов, генеральный директор, ЧАО "Луганское специализированное предприятие противопожарной автоматики и охранительной сигнализации "Спецавтоматика". За него проголосовали 59,7% избирателей. Второй результат у выдвиженца КПУ Максима Чаленко – 15,19%.

В избирательном округе №106 (г. Северодонецк, часть г. Стаханова, часть Попаснянского района) самое большее количество голосов набрал представитель Партии регионов, народный депутат Украины Алексей Кунченко – 41,41%. На втором месте самовыдвиженец Юрий Фурман, за которого проголосовали 17,32% избирателей.

По результатам обработки всех электронных протоколов участковых комиссий, в избирательном округе №111 (г. Свердловск, г. Ровеньки, часть Антрацитовского района) победителем выборов становится представитель Партии регионов Александр Коваль, генеральный директор ООО "ДТЭК Свердловантрацит", набравший 52,04% голосов избирателей. Второй результат у выдвиженца КПУ Александра Гайдея - 19,75%.

Еще один представитель Партии регионов по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий победил в избирательном округе №114 (Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганський районы) - Владимир Демишкан, председатель Государственного агентства автомобильных дорог. За него проголосовали 64,87% избирателей. На втором месте выдвиженец КПУ Татьяна Сивоконь - 15,12%.

На сегодняшний день выдвиженцы Партии регионов победили в 6 округах, расположенных на территории Луганской области. Еще в 5 округах №№ 104, 108, 110, 112, 113 продолжается обработка протоколов УИК в окружных комиссиях.