Коломойского переизбрали президентом Объединенной еврейской общины Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Днепропетровской еврейской общины, кандидатуру И.Коломойского поддержали 264 делегата из 298, участвовавших в тайном голосовании.

В бюллетень для голосования, кроме И.Коломойского, были включены Александр Вайнер (Херсон) и Исаак Фефер (Ивано-Франковск).

Президент переизбран сроком на 2 года.

По информации пресс-службы, на съезд прибыли 300 делегатов еврейских общин из 23 областей Украины, Киева, Севастополя, а также от Всеукраинских еврейских организаций. Делегаты обсудили актуальные вопросы деятельности еврейских общин и организаций Украины. Съезд проходил в Днепропетровске, в крупнейшем в мире еврейском центре "Менора".