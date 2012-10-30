Коломойского переизбрали президентом Объединенной еврейской общины Украины
16:52, 30 октября 2012Политика
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Сегодня делегаты VII съезда Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) переизбрали президентом ОЕОУ бизнесмена Игоря Коломойского.
Коломойский переизбран сроком на 2 года
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Днепропетровской еврейской общины, кандидатуру И.Коломойского поддержали 264 делегата из 298, участвовавших в тайном голосовании.
В бюллетень для голосования, кроме И.Коломойского, были включены Александр Вайнер (Херсон) и Исаак Фефер (Ивано-Франковск).
Президент переизбран сроком на 2 года.
По информации пресс-службы, на съезд прибыли 300 делегатов еврейских общин из 23 областей Украины, Киева, Севастополя, а также от Всеукраинских еврейских организаций. Делегаты обсудили актуальные вопросы деятельности еврейских общин и организаций Украины. Съезд проходил в Днепропетровске, в крупнейшем в мире еврейском центре "Менора".
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