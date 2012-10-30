В Крыму в семи мажоритарных округах побеждают регионалы

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий по округам Крыма.

По результатам обработки 100% протоколов, в округе №3 (Джанкой, Джанкойский и Красногвардейский районы) побеждает депутат Рады нынешнего созыва (фракция ПР) Елена Нетецкая. За нее проголосовали 50,37% избирателей. На втором месте самовыдвиженец Владимир Шкляр. У него 20,41% голосов.

В округе №4 (Евпатория, Саки и Сакский район) - глава Мирновского поселкового совета Олег Параскив, набрав 34,00% голосов избирателей. Он обошел самовыдвиженца Николая Котляревского (27,57%).

По результатам обработки 100% протоколов, в округе №5 (Керчь и часть Ленинского района) наибольшее количество голосов набрал секретарь Керченского городского совета Валентина Лютикова - 41,81%. На втором месте представитель Компартии Украины Иван Желтенко, набравший 19,74% голосов.

В округе №6 (Феодосия, Кировский район) побеждает депутат Рады (ПР), сестра главы администрации Президента Украины Юлия Левочкина, набрав 60,01% голосов. Он обошел выдвиженца КПУ Юрия Жадова, за которого проголосовали 10,96% избирателей.

В округе №7 (Ялта и Алушта) выборы выигрывает министр регионального развития Крыма Сергей Брайко. За него проголосовали 52,21% избирателей. На втором месте выдвиженец КПУ Виктор Рафалович - 12,43%.

В округе №8 (Судак, Белогорский, Нижнегорский, Советский и часть Симферопольского района), по результатам обработки 100% протоколов, наибольшее количество голосов набрал депутат Рады (ПР) Борис Дейч - 62,42%. Второй результат у Эскендера Бариева, выдвинутого политической партией ВО "Батькивщина" - 15,87%.

В округе №9 (Красноперекопск, Армянск, Красноперекопский, Первомайский, Раздольненский и Черноморский районы) побеждает, генеральный директор холдинговой компании "Титан Украины" Александр Нечаев - 58,07%. На втором месте представитель КПУ Элла Толочко, набравшая 9,56% голосов избирателей.

Еще в 3-х округах - №1, 2 и 10 - продолжается обработка результатов.

В 1 и 10 лидируют регионалы - министр образования Крыма Виталина Дзоз и председатель правления компании "Крымэнерго" Григорий Груба. В округе №2, где кандидат от ПР передумал баллотироваться, наибольшее количество голосов набирает лидер партии "Союз", депутат крымского парламента Лев Миримский.

Справка УНИАН. В Крыму 10 одномандатных округов.