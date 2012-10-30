Ураган «Сэнди» уничтожил парусник, снимавшийся в «Пиратах Карибского моря»

Как сообщает NEWSru со ссылкой на Reuters, по данным Береговой охраны США, с помощью вертолетов спасены 14 из 16 членов экипажа, двое пропали без вести.

Как уточняет «Голос Америки», на борту 55-метрового парусника Bounty была обнаружена течь, он начал тонуть в 160 милях от эпицентра урагана.

Bounty был построен в 1962 году для съемок фильма с участием Марлона Брандо «Бунт на борту Bounty», а в 2000-е годы использовался в съемках «Пиратов Карибского моря».

Парусник также совершал туристические круизы по Карибскому морю.