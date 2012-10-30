Ураган «Сэнди» уничтожил парусник, снимавшийся в «Пиратах Карибского моря»

09:53, 30 октября 2012
Политика
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Парусник Bounty, снимавшийся в «Пиратах Карибского моря», затонул на пути урагана «Сэнди» в Северной Каролине.

пірати карибського моря

Как сообщает NEWSru со ссылкой на Reuters, по данным Береговой охраны США, с помощью вертолетов спасены 14 из 16 членов экипажа, двое пропали без вести.

Как уточняет «Голос Америки», на борту 55-метрового парусника Bounty была обнаружена течь, он начал тонуть в 160 милях от эпицентра урагана.

Bounty был построен в 1962 году для съемок фильма с участием Марлона Брандо «Бунт на борту Bounty», а в 2000-е годы использовался в съемках «Пиратов Карибского моря».

Парусник также совершал туристические круизы по Карибскому морю.

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