Ураган «Сэнди» уничтожил парусник, снимавшийся в «Пиратах Карибского моря»
09:53, 30 октября 2012Политика
3236 0
Парусник Bounty, снимавшийся в «Пиратах Карибского моря», затонул на пути урагана «Сэнди» в Северной Каролине.
Ураган уничтожил легендарный парусник
Как сообщает NEWSru со ссылкой на Reuters, по данным Береговой охраны США, с помощью вертолетов спасены 14 из 16 членов экипажа, двое пропали без вести.Как уточняет «Голос Америки», на борту 55-метрового парусника Bounty была обнаружена течь, он начал тонуть в 160 милях от эпицентра урагана.
Bounty был построен в 1962 году для съемок фильма с участием Марлона Брандо «Бунт на борту Bounty», а в 2000-е годы использовался в съемках «Пиратов Карибского моря».
Парусник также совершал туристические круизы по Карибскому морю.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter