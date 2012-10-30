Оппозиция требует пересчета в 155-м округе, а ПР - в 156-м

Здесь напряженная борьба развернулась между кандидатом от объединенной оппозиции народным депутатом Сергеем Кошиным и представителем Партии регионов, экс-губернатор, ныне ректором Национального университета водного хозяйства и природопользования Николаем Сорокой.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы областного избирательного штаба оппозиции Владимир Попик, во второй половине дня, 29 октября, в Заречненском районе побывал руководитель областного оппозиционного избирательного штаба, народный депутат Юрий Прокопчук, который вместе с кандидатом потребовал пересчета голосов избирателей на некоторых участках, поскольку есть подозрение, что именно там были существенные нарушения в пользу кандидата от власти.

Сейчас по данным 100% протоколов, переданных в ЦИК, победу с 32,46% получил Н.Сорока. У С.Кошина 31,64%. Разница голосов - 867.

По словам В.Попика, напряженная ситуация и в округе №156, где также напряженная борьба между представителем «Батькивщины», депутатом облсовета Николаем Кучеруком, предпринимателем из Костополя, и народным депутатом Украины (Народная партия) Николаем Шершуном. Здесь ситуация обратная - по требованию представителя Партии регионов подсчет голосов по округу временно заблокирован с тем, чтобы пересчитать голоса по 14 участкам, результаты голосования по которым вызывают сомнения у представителей кандидата Н.Шершуна, который сейчас идет вторым с небольшим отрывом.

Что касается общегосударственного многомандатного округа, то здесь представители объединенной оппозиции в Ривненской области уверенно побеждают во всех пяти округах.