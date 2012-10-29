В ПР заявляют, что в Донецке оппозиция кричала на улице в три часа ночи

Конфликтные ситуации на избирательных участках в Донецке №141702 и №141686 были спровоцированы оппозицией.

Об этом заявила кандидат в народные депутаты от Партии регионов по мажоритарному округу №42 Татьяна Бахтеева, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ее пресс-службу.

"Они устраивают провокации для того, чтобы полностью дискредитировать выборы. Они понимают, что проиграли, и пытаются таким-то образом оправдать свое поражение, имитируют несуществующие нарушения избирательного законодательства", - считает кандидат.

Она заявила, что во время проведения избирательной кампании всем участникам были предоставлены равные возможности для агитации.

В частности, отметила Т.Бахтеева, и "УДАР", и Объединенная оппозиция "проводили митинги на центральной площади Донецка, всем был обеспечен равный доступ к СМИ и рекламным плоскостям, все могли проводить встречи с избирателями, чтобы объяснить свою программу".

"Они ночью пришли на участок, стали требовать, чтобы их допустили к подсчету голосов, шумели, мешали людям, дома которых находятся рядом с избирательными участками. Всячески нарушали общественный порядок, оказывали физическое воздействие на тех, кто призывал их прекратить противоправные действия", - заявила кандидат.

Т.Бахтеева считает, что со всеми аналогичными правонарушениями необходимо разбираться в правовом поле. При этом она не исключила, что если инициаторов провокаций не остановить, то они могут устроить провокации и на других участках.

"Идет подсчет голосов, в комиссиях работают представители различных партий. Если происходят инциденты между ними - это другой вопрос, но кричать на улице в три часа ночи - такого еще не было", - добавила Т.Бахтеева.

Она допустила, что, начав провокации на избирательном участке №141686, те же люди потом их продолжили на участке №141702. "Скорее всего, они приезжие", - предположила Т.Бахтеева.

Она также утверждает, что «скорую» помощь вызвали ошибочно, под предлогом того, что одной из женщин на участке стало плохо. Однако эту информацию ни председатель комиссии, ни заместитель председателя не подтвердили.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе донецкого областного штаба партии «УДАР» заявили, что на избирательном участке № 141686 (округ № 42) председатель комиссии заметила попытки членов комиссии подделать подписи избирателей на бюллетенях. После того, как она попыталась прекратить нарушение, к участку подъехали около 30 молодых людей, окружили и заблокировали участок. Председатель комиссии сообщила об этом в милицию, однако милиционеры, прибыв на место события, окружили здание.

По данным «УДАРа», председателю комиссии стало плохо, вызывали «скорую» помощь, но врачей не пускали в помещение участку. В партии сообщили, что «лишь в 3.45 членам окружной избирательной комиссии удалось добиться освобождения людей и госпитализировать председателя комиссии».