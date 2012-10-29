В Донецке председатель комиссии снял на видео вброс бюллетеней

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» в Донецкой области.

«Около 40 неизвестных спортивного телосложения взяли в кольцо комиссию, наблюдателей от оппозиции. Причина - председатель комиссии зафиксировал на мобильный телефон нарушение: вброс бюллетеней», - сказано в сообщении.

По словам пресс-секретаря областной организации Объединенной оппозиции Виталия Овчаренко, снимавшего на видеокамеру инцидент, произошла потасовка, в результате которой один из неизвестных ударил его в бок и попытался отобрать камеру.

Как сказал народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Михаил Волынец, который находится на месте событий, милиция «бездействует и потворствует здесь беззаконию».