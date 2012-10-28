Наблюдатели ENEMO зафиксировали больше нарушений, чем на прошлых выборах

Об этом сообщил глава миссии ENEMO Питер Новотны на пресс-конференции в УНИАН в рамках проекта “Избирательная ночь 2012: первые впечатления, оценки и комментарии”.

“Мы наблюдали за выборами 2006 и 2007 годах в Украине. Можно сказать, что на этих выборах нарушений было больше”, - сказал он.

П.Новотны добавил, что это может быть связано с изменениями в избирательной системе.

Он уточнил, что больше нарушений было в одномандатных округах.

Среди наиболее серьезных нарушений глава миссии ENEMO назвал покупку голосов, «карусели», подвоз избирателей на автобусах.

По его словам, также были проблемы с бюллетенями - на некоторых избирательных участках давали один бюллетень вместо двух, а на одном участке наблюдатели зафиксировали штамп «выбыл» напротив ВО «Свобода». Кроме того, на некоторых участках было замечено использование исчезающих чернил.

П.Новотны отметил, что в Киеве десятки людей не смогли проголосовать, поскольку не нашли себя в списках, хотя получили приглашение на выборы.

По словам П.Новотны, миссия подготовила два отчета о ходе избирательной компании. Предварительные выводы и рекомендации миссия представит завтра на пресс-конференции в 15.30.

Он отметил, что миссия начала работу с августа, за выборами в Украине наблюдают 86 наблюдателей в 43 мобильных группах.