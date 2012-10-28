Участники митинга ПР в Киеве ждут, что им заплатят, как обещали

В Киеве за участие в праздничном митинге на Михайловской площади, который организовала Партия регионов, студентам обещали заплатить по 100 грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили участники мероприятия после его завершения.

По словам собеседников агентства, которые сейчас в количестве около 200 человек ожидают расчета от организаторов, есть сомнения, что эти деньги им будут выплачены.