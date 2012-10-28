Полтысячи студентов аграрного университета не нашли себя в списках

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Киевского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина».

По информации штаба, факт отсутствия в избирательных списках студентов общежития № 4 (ул. Бурмистенко, 4) зафиксирован после нескольких попыток студентов получить бюллетени. Придя на участок по месту прописки, студенты не нашли свои данные в списках избирателей.

Наблюдатели от ОО «Батькивщина» на этом участке сообщили, что ни один из студентов из общежития №4 не проголосовал. В общежитии проживает до 500 студентов.

В соответствии с Законом «О выборах народных депутатов», изменения к уточненному списку избирателей можно внести в день голосования на основании решения суда, если в имеющихся на участковых избирательных участках данных есть ошибки, неточности и технические описки. Если в день выборов данные гражданина не внесены в уточненный список избирателей, он не может осуществить свое избирательное право.