Глава ЦИК России будет наблюдать за выборами на западе Украины

О его пребывании в области в качестве наблюдателя сегодня утром сообщил председатель Волынской ОГА Борис Климчук, информирует “Волинська правда”.

Об этом Б.Климчук рассказал представителям СМИ, находясь на участке No.070517 округа 20.

Б.Климчук объяснил журналистам, почему сегодня так рано голосует. “Дело в том, что я сейчас по области немного проедусь. У нас есть наблюдатели. Один из них - господин Чуров. Это председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Он будет тоже наблюдателем. Поскольку он человек статусный, я должен с ним встретиться”, - сказал председатель ОГА.