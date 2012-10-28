В Кременчуге подложили «бомбу» в магазин и свинью - кандидату

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе милиции Кременчуга.

По их данным, в связи с сообщением о заминировании супермаркета транспорт по улице Первомайской пустили в объезд. Около супермаркета пропускают только троллейбусы. К магазину выехали оперативные службы. МЧСники и правоохранители проверяют поступившую информацию.