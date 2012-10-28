В Кременчуге подложили «бомбу» в магазин и свинью - кандидату
09:56, 28 октября 2012Политика
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Сегодня, в 8.30, в Кременчуге (Полтавская обл) неизвестный сообщил о заминировании супермаркета «Фокстрот», директор которого Юрий Шаповалов является кандидатом в народные депутаты Украины по 146 избирательному округу.
МЧСники выехали на место
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе милиции Кременчуга.
По их данным, в связи с сообщением о заминировании супермаркета транспорт по улице Первомайской пустили в объезд. Около супермаркета пропускают только троллейбусы. К магазину выехали оперативные службы. МЧСники и правоохранители проверяют поступившую информацию.
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