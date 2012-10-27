СМИ: У МИДа нет легитимных причин, чтобы выражать протест по Развозжаеву

Об этом ZN.UA сообщил источник в украинском внешнеполитическом ведомстве.

«МИД Украины не располагает информацией, предоставленной правоохранительными органами Украины, которая давала бы нам основания обращаться к российской стороне с просьбой дать разъяснение по поводу ситуации, возникшей вокруг г-на Развозжаева», - сообщил источник.

Более того, отметил сотрудник МИД, по информации Государственной пограничной службы, Л.Развозжаев покинул территорию Украины добровольно.

«Соответственно, у украинского внешнеполитического ведомства на данный момент нет легитимных причин для того, чтобы высказывать протест или каким-либо другим образом реагировать, обращаясь к МИДу Российской Федерации», - заявил собеседник еженедельника.

Как отмечает издание, в ситуации с Л.Развозжаевым представителей европейских стран и международных организаций настораживает то, что украинский МИД не собирается отправлять ноту в российское внешнеполитическое ведомство, а история с оппозиционером не обсуждалась на встрече президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина (в Москве 22 октября - УНИАН).

Это укрепляет уверенность западных дипломатов в том, что операция российских спецслужб прошла в тесном взаимодействии с украинскими органами. Например, операция американцев по ликвидации в Пакистане лидера «Аль-Каиды» Усамы бин Ладена вызвала международный скандал и на долгие месяцы омрачила отношения стратегических партнеров, ведь Вашингтон нарушил суверенитет страны.

В Киеве же лишь обещают «внимательно изучить вопрос» и не делают в отношении Москвы никаких решительных шагов, подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела о подготовка к организации массовых беспорядков, которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве подчеркнули, что никакие заявления в столичную милицию об исчезновении этого человека не поступали. Позже в милиции сообщили, что в Соломенское райуправление милиции от адвоката Л.Развозжаева поступило заявление о неправомерных действиях в отношении его подзащитного.

21 октября Басманный райсуд Москвы вынес постановление об аресте Л.Развозжаева до 16 декабря. Его содержат в одиночной камере СИЗО «Лефортово».

По словам помощника председателя Госпогранлужбы Украины Сергея Астахова, Л.Развозжаев 19 октября легально покинул Украину и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

25 октября начальник УСО МВД Украины Владимир Полищук не исключил, что в отношении Л.Развозжаева в Украине действовали силовые структуры других стран, о чем можно сделать вывод из видео, обнародованного российскими телеканалами. Он добавил, что в МВД не владеют информацией о том, каким образом и при каких обстоятельствах Л.Развозжаев покинул территорию Украины.

26 октября в СБУ сообщили, что проводят проверку причин въезда Л.Развозжаева в Украину, законности и статуса его пребывания на территории нашего государства, обстоятельств и цели срочного выезда в Россию.