«Батькивщина»: в социальных сетях распространяют письма от имени Тимошенко

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Объединенной оппозиции «Батькивщина».

Сегодня вечером в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook появились фальшивые письма от имени Ю.Тимошенко, в которых она якобы выражает недоверие определенным социологическим компаниям и экспертам-социологам, в частности директору фонда «Демократические инициативы» Ирине Бекешкиной.

Пресс-служба Объединенной оппозиции «Батькивщина» официально заявляет, что Ю.Тимошенко таких писем не писала и не распространяла.

Пресс-служба также отмечает, что все письма Ю.Тимошенко публикуются на официальном сайте ВО «Батькивщина» - http://byut.com.ua и на ее персональном сайте http://www.tymoshenko.ua.

Только информация из этих сайтов является официальной и может использоваться, как свидетельство того, что эти письма действительно написаны лично Ю.Тимошенко.

Также в пресс-службе обращают внимание, что, как правило, публикуют отсканированные заявления, обращения и письма Ю.Тимошенко, написанные ею собственноручно.

«Появление фальшивых писем от имени лидера «Батькивщины» в социальных сетях является очередной попыткой режима Януковича поссорить оппозицию с гражданским обществом и социологами, которая не удалась», - убеждены в оппозиции.