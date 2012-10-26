Азаров говорит, что ПР не делит свою страну на "чужих и своих"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Партии регионов, премьер-министр Николай Азаров сегодня вечером на митинге Партии регионов на Михайловской площади в Киеве.

"Я чувствую энергию людей, которые пришли поддержать нас перед самым трудным испытанием. Оно для нас не первое, это испытание, мы их много уже в нашей жизни выдержали. Мы восстановили страну, мы добились стабильности, все эти два года мы строили больницы, школы, дороги", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что впереди у Партии регионов - "большие дела и большие свершения".

"Мы никогда не делили нашу страну на чужих и своих, боль всех - это была наша боль, и мы все сделали для того, чтобы этой боли в нашей стране становились все меньше и меньше", - отметил Н.Азаров, подчеркнув, что Украина сможет развиваться, если не будет тратить силы на раскол.

На данный момент митинг Партии регионов продолжается. На Михайловской площади собралось несколько тысяч человек. Планируются включения из областных центров Украины. Перед участниками митинга выступают звезды украинской эстрады.