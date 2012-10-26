На Банковой не комментируют, как Развозжаев исчез из Украины
16:16, 26 октября 2012Политика
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В Администрации президента Украины пока отказываются комментировать похищение российского оппозиционера Леонида Развозжаева из Киева и тайного вывоза его в Москву.
В АП перевели стрелки на правоохранителей. Фото @ IlyaYashin
Об этом говорится в ответе пресс-службы Администрации президента на запрос "Украинской правды".
Кроме того, в АП добавили, что комментарии будут давать правоохранители.
"Украина ответственно относится ко всем взятых на себя международным обязательствам. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование этого инцидента. После завершения они обнародуют полную информацию по этому вопросу", - сообщили в администрации.
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