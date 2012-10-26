Третьяков: Мы покажем, что любим Киев не на словах, а на деле

Об этом он сказал на предвыборном митинге перед концертом в Оболонском районе Киева, на который пришли около 3 тысяч человек.

«Важно не дать украсть свой голос и отдать его за те политические силы, которые реально будут добиваться смены действующего режима, будут бороться против узурпации власти в стране, против коррупции и псевдореформ», - сказал Третьяков.

Политик призвал также оценивать мажоритарных кандидатов, прежде всего учитывая их профессиональные и человеческие качества, идеологическую стойкость и готовность и способность помогать киевлянам реальными делами.

Обращаясь к своей команде, Александр Третьяков поблагодарил всех, кто помогал ему в ходе предвыборной кампании. «У меня состоялись сотни встреч с людьми в округе, тысячи людей посетили мои общественные приемные. Мы старались не оставить без отклика ни одно обращение», - сказал он.

Депутат также заявил о начале акции «Чистый округ», в ходе которой его активисты уберут в Святошинском и Оболонском районах всю размещенную агитпродукцию: плакаты, стикеры и другие материалы. «Этим мы покажем, что любим наш город не на словах, а на деле», - заявил политик. Александр Третьяков также призвал всех сторонников, которые разместили на своих балконах баннеры «Выбираю Третьякова», убрать агитацию. «Призываю всех сторонников выполнить требования законодательства и снять агитационные баннеры с балконов, как того требует закон», - сказал Третьяков.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на парламентских выборах по мажоритарному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.