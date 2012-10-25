Ежи Бузек записал видеообращение к украинцам: На кону - будущее Украины (видео)

“На кону — будущее Украины, ваше будущее”, - заявил он.

Е.Бузек отметил, что недавно посетил Украину, где побывал в Киеве и Харькове и провел ряд встреч.

“Сегодня, накануне предстоящих парламентских выборов в Украине, я бы хотел повторить еще раз свой мессидж к вам всем: идите и голосуйте! Не воспринимайте эти выборы, как уже решенные!”, - заявил он.

Е.Бузек подчеркнул, что для Европейского Союза Украина остается ключевым и стратегическим партнером, однако “качество” будущего сотрудничества между Украиной и ЕС будет зависеть от “качества” выборов.

“Мы не хотим ничего навязывать украинскому народу. Выбор — в ваших руках, мы только хотим, чтобы ваша воля была услышана и уважалась, мы хотим, чтобы эти выборы были честными и прозрачными”, - сказал экс-президент Европарламента.

Е.Бузек напомнил, что с 2004 года на выборах в Украине не фиксировалось серьезных нарушений, и выразил надежду, что так будет и на нынешних выборах.

Он также отметил, что история Украины не заканчивается 28 октября, а выборы должны продолжиться необходимыми реформами в сфере местного самоуправления, судебной системы и в сфере экономики.

“Вы как граждане будете иметь полное право требовать от политиков ответственности, но при одном условии — вы должны проголосовать! Ваш голос — это ваш вклад в развитие демократической, некоррупционной Украины, в которой соблюдаются законы", - подчеркнул Е.Бузек.

“Я верю, что 28 октября станет украинской победой — вашей победой. Это то, чего мы желаем вам всем”, - закончил он свое обращение.