СМИ: Мазурка примеряют к громкому расстрелу на Оболони

Об этом пишет газета «Сегодня», ссылаясь на свои источники.

«Милиция отрабатывает все связи Я.Мазурка, подозреваемого в тройном убийстве охранников в ТРЦ «Караван» 26 сентября. А чердаки и заброшенные дачи, как в первую неделю после расстрела, сейчас почти не прочесывают. Практически не звонят уже и граждане, якобы видевшие где-то Я.Мазурка. А его жена Людмила и 15-летняя дочь сейчас ни с кем не общаются и болеют дома. Таковы результаты месячного расследования резонансного убийства», - отмечает издание.

Как сообщил газете источник в МВД, есть наработки, позволяющие рассчитывать на поимку убийцы в скором времени. Конкретнее — тайна следствия. Хотя, признает источник, наиболее активная фаза розыска даже после самого резонансного убийства — первые дни, до недели, когда для операций привлекают огромное количество личного состава.

Сейчас идут только оперативные мероприятия, связанные с проверкой поступающих сигналов, информации от негласных источников («барабанов»), и усиленно отрабатываются все связи Я.Мазурка. Это приоритет в розыске, ведь без поддержки извне Я.Мазурку очень сложно скрываться. Он не может снять деньги с карточки, поскольку ее реквизиты на контроле у милиции. По данным «Сегодня», последний раз Я.Мазурок снимал деньги во Львове до преступления в «Караване». Так что, скорее всего, ему кто-то помогает, в том числе деньгами, важно найти кто.

Эксперты также предполагают, что Я.Мазурок может скрываться в Киеве (скорее всего) или Львове, используя простейшую маскировку (усы, очки и пр.).

Как стало известно изданию, Я.Мазурка усиленно примеряют к громкому расстрелу 26 января 2004 года на Оболони наряда быстрого реагирования Госохраны: прапорщика Григория Нагорнюка и сержанта Вячеслава Скоболя. Тогда поступил сигнал, что в квартиру дома на ул. Озерной кто-то пытается проникнуть. Прапорщик и сержант бросились наверх, водитель остался в машине. В.Скоболь был убит наповал, Г.Нагорнюка в тяжелом состоянии (выстрел в лицо) доставили в больницу. Позже установили, что стрелял неизвестный из пистолета-резинострела, переделанного под самодельные пули. С места преступления убийца забрал «Макаров» одного из милиционеров и скрылся (скорее всего, через чердак ушел в соседний подъезд). Было ему на вид лет 30, рост около 180 см, что, в общем, совпадает с приметами Я.Мазурка. Если это так, возможно, Я.Мазурок, вооружен еще и ПМ, а не только самоделкой.

В семье Я.Мазурка до сих пор считают, что он и стрелок из «Каравана» — разные люди, хотя Я.Мазурок не вышел на связь с близкими. Он попал в поле зрения милиции после звонка земляков из Каменки-Бугской, где он родился и вырос. Его опознали соседи. 27 сентября мать Ярослава, Галина, звонила Людмиле с вопросом: не он ли это? В тот день жена Я.Мазурка уже не видела его, лишь оставила записку, чтобы перезвонил маме. Он с матерью, по словам представителя Людмилы, Лаврентия Кухалейшвили, созвонился, но после этого исчез, оставив дома мобильный.

«Я уверен, что это спланированная акция. Стрелок шел на преступление — его пистолет был заряжен. Рамка при выходе из магазина не запищала, а он остановился и ждал, хотя мог спокойно убежать, зная, что при нем оружие. Тем более с пистолетом никто бы не пошел в подсобку к охранникам — вырваться легче было в зале», — считает Л.Кухалейшвили.

Так же защита сомневается в анализе ДНК.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял троих частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения по имени Я.Мазурок.

10 октября в МВД сообщили, что подозреваемый объявлен в международный розыск. Его данные выставлены на официальном сайте Интерпола.