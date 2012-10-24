Европарламент требует ввести санкции против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятой на сессии Европарламента в Страсбурге резолюции, подготовленной Кристиной Оюланд (группа либеральных партий, Эстония).

За проект резолюции проголосовало большинство депутатов, голосование проводилось путем поднятия рук.

Депутаты Европарламента, в частности, рекомендуют Совету ЕС создать перечень лиц, виновных в смерти адвоката, тех, кто не обеспечил дальнейшее надлежащее расследование его смерти, а также тех, кто продолжает оказывать давление на членов семьи погибшего адвоката.

Санкции, по мнению евродепутатов, должны включать в себя запрет на въезд в ЕС и замораживание активов.

Депутаты выразили убеждение, что введение санкций может способствовать возобновлению расследования по делу в России.

С.Магнитский умер в тюрьме в ноябре 2009 года после 358 дней заключения. В своих свидетельствах перед смертью он обвинил в коррупции ряд представителей силовых ведомств России