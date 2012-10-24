Лазаренко заявляет, что не давал госгарантий по долгу ЕЭСУ

"Я детально ознакомился с публикациями в украинской прессе. Мол, против меня могут возбудить уголовное дело по событиям 15-летней давности. Хочу решительно отмежеваться от подобных обвинений - правительство Лазаренко никогда не предоставляло гарантий по расчетам частных структур ни правительству РФ, ни РАО "Газпром", - заявил Лазаренко РИА Новости в интервью, полученном по электронной почте через американских адвокатов.

Российская сторона утверждает, что задолженность возникла во второй половине 90-х годов, когда возглавляемая Тимошенко корпорация не выполнила соглашение о поставках продукции для нужд российского оборонного ведомства от 1997 года.

Сообщалось, что Лазаренко, который в то время возглавлял правительство Украины, дал руководству РФ письменные государственные гарантии погашения этого долга. Между тем представители украинского правительства считают, что гарантии не были оформлены должным образом, поэтому иск российского Минобороны не подлежит удовлетворению. Так, представитель ЕЭСУ заявлял на процессе, что в материалах дела отсутствуют оригиналы писем Лазаренко экс-главе российского правительства Виктору Черномырдину, в которых бы давались гарантии руководству РФ. Представленные же копии, по его словам, не заверены надлежащим образом.

"Уверен, ссылки российской стороны на какие-то оригиналы документов - грубейшая подделка, а заверенные копии по всем международным стандартам недействительны. Даже если предположить, что такое письмо было, то оно указывает лишь на намерения и не является гарантией", - сказал Лазаренко, добавив, что "подобных писем в середине 90-х были подписаны сотни".

В этой связи экс-премьер назвал решение Хозяйственного суда Киева беспрецедентным и свидетельствующим о "правовом нигилизме судьи".

В настоящее время Лазаренко отбывает девятилетний срок в американской тюрьме по обвинению в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег. 1 ноября он выходит на свободу.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева 19 сентября частично удовлетворил иск Минобороны России, обязав Украину выплатить около 390 миллионов долларов долга ЕЭСУ, который образовался в 1990-е годы, когда корпорацию возглавляла Юлия Тимошенко. Сейчас Минфин Украины, госказначейство и корпорация ЕЭСУ оспаривают это решение в высшей инстанции.