Посол в ЕС связал независимость Украины с подписанием ассоциации

Об этом говорится в его статье, обнародованной сегодня в Интернет-издании EurActiv.com

“Я призываю моих коллег по ЕС: подпишите Соглашение об ассоциации! Не потому, что мы хотим этого, а потому, что мы заслуживаем этого. Потому, что это – лучшая возможная гарантия украинского пути к европейским стандартам и ее будущему как независимого и суверенного государства”, - отметил посол.

По словам К.Елисеева, Украина готовится к выборам, которые состоятся 28 октября, однако после них будет “следующий день”, когда Украина будет анализировать результаты голосования, а мир будет анализировать Украину.

К.Елисеев призвал международных наблюдателей, на чьи слова и выводы будет опираться международное сообщество, оценивать именно выборы, “а не украинскую демократию как таковую”.

В контексте подготовки к парламентским выборам К.Елисеев обратил внимание, в частности, на то, что закон о выборах депутатов был принят конституционным большинством Верховной Рады при участии представителей оппозиции.

Кроме того, посол отметил, что избирательное пространство остается в Украине очень конкурентным, а правящая партия находится не в лучших условиях для победы. “Правящая партия, которая в разгар непопулярных реформ вошла в выборы, является мальчиком для битья. Оппозиция получила хорошие карты”, - считает К.Елисеев.

Он напомнил, что, несмотря на заключение бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, оппозиция смогла объединиться для участия в выборах, а также получила моральную поддержку с Запада.

Посол отметил, что, по данным последних опросов, партия “УДАР” может получить второе место по итогам голосования, уступив лишь правящей Партии регионов. “Это – еще одно доказательство непредсказуемости выборов и, следовательно, свободного процесса”, - подчеркнул К.Елисеев.