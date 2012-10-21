Премьер Канады призвал Януковича прекратить преследование оппонентов

Выступая 19 октября перед 500 канадскими наблюдателями, которые вскоре отправятся в Украину, С.Харпер отметил важность их работы, учитывая распространенное политическое вмешательство в украинскую систему правосудия, передает «Украинская правда», ссылаясь на lfpress.

"Мы, как и раньше, призываем Президента Януковича уважать независимость судебной власти, прекратить преследование представителей оппозиции и провести действительно свободные и справедливые выборы", - сказал С.Харпер.

Он привел два примера, которые вызывают у него беспокойство.

Во-первых, это дело экс-премьера Юлии Тимошенко, которая находится в тюрьме по обвинению, которое многие на Западе считают сфабрикованным.

Во-вторых, он привел случай Руслана Забилого, директора музея "Тюрьма на Лонцкого". С.Харпер посетил этот музей сам в 2010 году и встретился с Р.Забилым.

По словам С.Харпера, Р.Забилого задержали на улице и держали без связи с внешним миром в течение 14 часов, допрашивали, спрашивали об освободительном движении и его контактах за рубежом. Компьютеры музея, файлы и информация были изъяты милицией два года назад и не возвращены.

Р.Забилый присутствовал в аудитории во время выступления С.Харпера.