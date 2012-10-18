Единый кандидат от оппозиции в округе № 97 заявляет о провокациях

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

П.Ризаненко напомнил о решении партий «Батькивщина» и «УДАР» определить единых кандидатов в ряде избирательных округов в Центральной Украине, чтобы увеличить шансы на победу представителей оппозиции. Он отметил, что, в частности, в округе № 97 выдвиженец «Батькивщины» Олег Кищук снял свою кандидатуру в пользу представителя «УДАР» П.Ризаненка.

По словам кандидата, сразу после этого решения власти мобилизовали все ресурсы для использования грязных технологий против него. Так, 17 октября на территории округа массово было распространено спецвыпуск коммунальной Броварской газеты «Новая жизнь» с клеветнической информацией о П.Ризаненко. В газете, в частности, писалось, что П.Ризаненко не находился на территории Украины на протяжении последних пяти лет, и поэтому не имеет права баллотироваться в Верховную Раду, хотя ложность этой информации ранее уже было доказано в суде.

Оппозиционный кандидат подчеркнул, что «Новая жизнь» выходит за средства Броварской общины и большинство информационных материалов газеты должны составлять статьи о жизни города, но власть использует это СМИ в своих избирательных целях, а сама газета раздается вместе с агитационными материалами кандидата от Партии регионов Сергея Федоренко.

Также, рассказал П.Ризаненко, в городе было распространено Новости «Выборы 2012. Кто есть кто», содержащий провокационную и неправдивую информацию о нем. Как отметил представитель оппозиции, издателем этого материала на дорогом глянцевой бумаге является кандидат Хазар Думан Оглы Аскеров, который до этого вообще не вел никакой предвыборной агитации, объясняя это отсутствием средств.

Присутствующий на пресс-конференции экс-кандидат от «Батькивщины» Олег Кищук также рассказал о распространении поддельной листовки от имени "Батькивщины" с информацией о том, что он остается единственным кандидатом от оппозиции в этом округе.

«Я к этой открытки не имею никакого отношения», - заявил О.Кищук и добавил, что это сделано с целью запутать избирателей.

Как отметили представители оппозиции, всего за последние сутки на территории округа № 97 было распространено шесть различных ложных материалов о П.Ризаненко. Сам он пообещал, что после выборов он приложит усилия для того, чтобы должностные лица, причастные к подготовке и распространению этих фальшивых сообщений, ответили за это как предусмотрено законом.

Напомним, в округ № 97 входят г. Березань, Бровары, часть Броварского района и Барышевский район

Киевской области.

В понедельник, 15 октября, кандидат от Объединенной оппозиции на этом округе Олег Кищук снял свою кандидатуру в пользу представителя УДАР Павла Ризаненко.