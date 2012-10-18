Социологи подают в суд на Королевскую

Об этом сообщил президент КМИС Валерий Хмелько в эфире телеканала ТВi.

Комментируя иск Королевской к социологам из-за низкого рейтинга, он заявил, что "только качество внеправовые воздействия могут изменить ситуацию, чтобы признать недостоверными данные, которые собраны".

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"Наш адвокат уже готовит иск именно к ней (Королевской), как человеку, который утверждал, что она точно знает, что "никакого исследования не было", - цитирует Украинская правда.

Как известно, по данным КМИС, "Украина – Вперед!" на выборах 28 октября может набрать 1,4% и не проходит в Верховную Раду.