Социологи подают в суд на Королевскую
07:26, 18 октября 2012Политика
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Киевский международный институт социологии готовит иск против главы партии "Украина-вперед" Натальи Королевской.
Президент Киевского международного института социологии Валерий Хмелько
Об этом сообщил президент КМИС Валерий Хмелько в эфире телеканала ТВi.
Комментируя иск Королевской к социологам из-за низкого рейтинга, он заявил, что "только качество внеправовые воздействия могут изменить ситуацию, чтобы признать недостоверными данные, которые собраны".
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"Наш адвокат уже готовит иск именно к ней (Королевской), как человеку, который утверждал, что она точно знает, что "никакого исследования не было", - цитирует Украинская правда.
Как известно, по данным КМИС, "Украина – Вперед!" на выборах 28 октября может набрать 1,4% и не проходит в Верховную Раду.
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