Янукович не хочет, чтобы предприятия ОПК и дальше «варились в собственном соку»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

"Реформирование предприятий ОПК - это непростая задача, которую мы поставили перед собой", - отметил он.

В.Янукович призвал участников совещания "начать процесс откровенного разговора, который бы шел в пользу каждому предприятию и отрасли в целом".

«В последнее время я чувствую, что по каждому предприятию нам с вами нужно будет отработать отдельные планы развития этих предприятий, возможной их реструктуризации, планирования и прежде всего - планирования оборонного заказа", - сказал Президент.

По его убеждению, оборонный заказ - это будущее для Украины. В.Янукович надеется, что из года в год он будет только увеличиваться, поскольку украинская армия нуждается в переоснащении и модернизации.

Президент подчеркнул важность развития и самого ОПК. "Вы знаете, как пострадал ОПК за все годы независимости, но благодаря прочному фундаменту и профессионализму работников удалось много чего не только сохранить, но и развивать", - сказал он, добавив, что "и дальше вариться в собственном соку я считаю неправильным".

По словам В.Януковича, ОПК - это тот комплекс, который должен работать на обороноспособность страны и развитие украинской экономики, поэтому очень важным вопросом он назвал конкурентность украинского оружия на мировом рынке.