Эксперт: Ни один сильный мажоритарщик по Киеву от оппозиции не намерен сниматься

Такое мнение УНИАН озвучил директор Центра политического консалтинга Денис Денисенко.

«О снятии можно говорить только тогда, когда поданы соответствующие документы в ЦИК, - заявил эксперт. - Сейчас мы наблюдаем за процессом политических торгов и уже сейчас можем сказать, что в «УДАРе» первыми проявили инициативу, чтобы красиво с точки зрения пиара представить возможную неудачу переговоров с «Батькивщиной», вероятность которой очень велика».

«Обратите внимание, что в партии Кличко заявили о том, что ожидают симметричных шагов от« Батькивщины», - сказал, в частности, Денис Денисенко. - По моим данным, ни один сильный кандидат-мажоритарщик по Киеву от объединенной оппозиции не намерен снимать свою кандидатуру. Заявление «УДАРа» имеет целью показать избирателю, что партия Кличко сделала все, что могла, и теперь слово за «Батькивщиной».

Эксперт также напомнил о том, что процесс снятия кандидатов может оказаться довольно продолжительным. «Боюсь, что большая часть из тех кандидатов, которым их политические силы на самом деле предложат сняться в пользу их соперника, могут просто «не успеть» этого сделать», - отметил Денис Денисенко.