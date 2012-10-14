Колобов рассказал, когда поднимут цены на газ для населения

Вопросы выполнения Украиной обязательств перед МВФ о повышении тарифов на газ для населения уже не стоит так принципиально и жестко, как раньше.

Об этом в интервью ZN.UA сообщил министр финансов Украины Юрий Колобов.

«Наша позиция такова: вопрос повышения тарифов очень социально-чувствительный для наших граждан. И наше население в большинстве своем пока не может оплачивать рыночную цену. Тем более ту, которую мы сейчас платим, - самую высокую в Европе.

Поэтому мы очень активно сегодня работаем, чтобы значительно снизить этот рыночный уровень газовых цен за счет собственных усилий, возможностей и ресурсов. Мы рассказали коллегам из МВФ, что уже сделано по наращиванию внутренней добычи, энергоэффективности, альтернативных источников (в частности, сейчас работаем над проектом замещение в промышленности газа на угольную пыль). Мы показали, что вопрос не стоит на месте, и нашли понимание. Поэтому я считаю, что когда миссия МВФ прибудет в Киев, мы продолжим эти вопросы обсуждать и добиваться возможности соотнести вопрос повышения тарифов с процессами реформирования энергетической отрасли, которые происходят у нас сейчас, в перспективе до пяти лет. К тому времени, когда мы сможем собственной добычей закрывать потребления населением газа», - сказал Колобов.