Азаров обещает, что цены на газ после выборов не повысят

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время прямой линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Для населения мы сохраним тарифы (на газ - УНИАН)», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 4 октября первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский заявил, что власти Украины намерены выполнить требования Международного валютного фонда о приведении тарифов на газ для населения к экономически обоснованным.

«У нас не стоит вопрос повышения цен на газ. У нас стоит вопрос о приведении тарифов к себестоимости и экономически обоснованному уровню. Это очень важная задача. Но мы прекрасно понимаем, что с другой стороны стоит вопрос социального обеспечения населения. Задача правительства сделать это таким образом, чтобы население не пострадало. Правительство внимательно относится к пожеланию МВФ, те задачи, которые стоят в рамках программы, должны быть реализованы. Вопрос в способе их реализации и сроках», - сказал В.Хорошковский.

После одобрения программы stand-by летом в 2010 году Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд дол. В декабре 2010 году был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.