ЦИК объявила третье предупреждение кандидату от оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК на основании решения Ивано-Франковского окружного административного суда.

В частности, суд признал нарушением осуществления кандидатом агитации при помощи изготовления агитационной продукции, которая не содержала выходных данных о заказчике и источниках финансирования печати этой продукции.

"Таким образом, Центральной избирательной комиссией установлены предусмотренные законом основания для объявления кандидату в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 86 А.Дыриву, выдвинутому политической партией ВО "Батькивщина", предупреждения за нарушение установленных законом ограничений относительно проведения предвыборной агитации с последующим его обнародованием в общегосударственных средствах массовой информации и на официальном веб-сайте ЦИК", - говорится в решении Центризбиркома.

В то же время, объявление предупреждения кандидату в народные депутаты, по закону о выборах, не приводит к исключению его из предвыборной борьбы, даже при условии, если таких предупреждений будет несколько.

Как сообщал УНИАН, первые два предупреждения ЦИК А.Дырив получил 20 и 22 сентября на основании установленных судом аналогичных фактов нарушения избирательного законодательства во время ведения своей агитационной кампании.