В НАТО рады, что Украина присоединилась к антипиратской кампании

Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис во время встречи в Брюсселе с министром обороны Дмитрием Саламатиным, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны.

Так, Дж.Ставридис отметил вклад Украины в усилия Альянса по укреплению безопасности в мире, в частности, присоединение нашей страны к антипиратской операции “Океанский щит”, в которой в 2013 году примет участие фрегат украинских Военно-Морских сил “Гетьман Сагайдачний” с палубным вертолетом и смотровой командой на борту.

«Мы продолжим работать вместе и готовы всесторонне поддерживать усилия международного сообщества в борьбе с пиратством», – сказал министр обороны Украины.