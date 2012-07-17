Фрегат "Гетьман Сагайдачний" выйдет на океанское патрулирование

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Кабаненко на пресс-конференции в Киеве.

"В следующем году мы планируем присоединиться к международным усилиям по борьбе с пиратством. Для этой миссии готовится фрегат "Гетьман Сагайдачный" с палубным вертолетом и группой спецназа на борту", - отметил И.Кабаненко.

По его словам, эта операция будет проводиться под эгидой НАТО. "Это будет непосредственный вклад в патрулирование океанских районов. Мы надеемся, что это позволит нам решить вопрос улучшения защиты экипажей наших моряков, которые курсируют на международных линиях", - отметил И.Кабаненко.

Он напомнил, что Украина уже активно принимает участие в таких операциях.