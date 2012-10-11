Княжицкий: Из-за отключения TВi дополнительно потеряет $ 2 миллиона

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор телеканала Николай Княжицкий.

“Из-за отключения мы теряем дополнительно 2 млн. долларов”, - сказал он.

Кроме того, по словам Н.Княжицкого, в результате налоговых преследований телеканал потерял еще 10 млн. грн или 1,2 млн. долларов.

Н.Княжицкий подчеркнул, что до отключений из трансляции убытки телеканала по итогам этого года планировались на уровне 3,5 млн долларов.

Он также обратил внимание на то, что еще до массовых отключений от трансляции в кабельных сетях Украины телеканал заключил ряд контрактов с политическими партиями, которые принимают участие в нынешних парламентских выборах, в том числе с оппозиционными партиями.

Как сообщал УНИАН, в последние несколько месяцев продолжается массовое отключение телеканала TВi из трансляции в кабельных сетях Украины.

10 октября премьер-министр Николай Азаров обратился в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вместе с кабельными операторами пересмотреть принципы формирования пакетов в интересах отечественных телеканалов, в том числе TВi.