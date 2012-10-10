Янукович склонен подписать закон о биометрических паспортах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время подхода к прессе в рамках форума инновационных технологий в хлебопекарной отрасли, который проходит сегодня в Киевской области.

Комментируя недавно принятый парламентом закон, Президент заметил, что его главной целью является выполнение обязательств Украины перед Советом Европы, взятых на себя во время переговорного процесса о либерализации визового режима.

В.Янукович подчеркнул, что сегодня нужно решить этот вопрос, поскольку очень много бюрократии и жалоб во время оформления виз украинским гражданам.

«Мы не можем сидеть и чего-то ждать», - сказал Президент.

Он заметил, что вокруг закона о биометрических паспортах всегда было много разговоров, разных мнений и даже политики.

В.Янукович подчеркнул, что не видел еще этого закона, поэтому не может однозначно сказать, что он его подпишет, не ознакомившись с заключением экспертов.

При этом глава государства не исключил, что, возможно, в данный закон придется вносить изменения уже после его подписания.

Как сообщал УНИАН, 2 октября с.г. Верховная Рада приняла в целом Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или её специальный статус».

Данный закон, в частности, предусматривает введение электронных биометрических паспортов.

Закон предусматривает, что Паспорт гражданина Украины является документом, который удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины на территории Украины. Паспорт гражданина Украины оформляется всем лицам, начиная от рождения и независимо от возраста, на каждые 10 лет. Паспорт гражданина Украины изготавливается в форме карточки, которая содержит бесконтактный электронный носитель. Оформление и выдача паспорта гражданина Украины осуществляются распорядителем Реестра. В паспорт гражданина Украины вносится следующая информация: название государства; название документа; имя лица; пол; гражданство; дата рождения; уникальный номер записи в Реестре; номер документа; дата истечения срока действия документа; дата выдачи документа: уполномоченный субъект, который выдал документ (код); место рождения; отцифрованный образ лица человека; отцифрованная подпись человека.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документы, которые подтверждают гражданство, удостоверяют личность или её специальный статус, выданные до дня вступления в силу данным законом, является действующими до окончания срока их действия и не подлежат обязательной замене.

Удостоверения водителя, которые были выданы с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти Союза Советских Социалистических Республик, прекращают свое действие с 1 января 2014 года.

Развитие инфраструктуры Единого государственного демографического реестра осуществляется на базе Государственной информационной системы регистрационного учета физических лиц и их документирования.

За выдачу гражданам паспорта гражданина Украины, который предусмотрен данным законом, впервые государственная пошлина не взимается.