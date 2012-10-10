Эксперт: власти могут использовать биометрические паспорта для тотального контроля

Единый государственный демографический реестр, который должен быть создан для введения биометрических паспортов, может быть использован властями для тотального контроля над гражданами.

Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

«Учитывая долгую историю этого вопроса, здесь ситуация уже достаточно прояснилась. С одной стороны, несомненно здесь есть обязанность нашего государства принять закон о биометрических паспортах для поездок за границу, и для этого должен быть принят закон. С другой стороны есть желание власти воспользовавшись этой темой решить два вопроса: как сделать все это за счет граждан, как побольше сбить денег с граждан, и второй вопрос - как создать условия для тотального контроля над гражданами », - отметил И.Колиушко.

«Не имеет никакого отношения к выдаче загранпаспортов то, чему посвящен этот закон: создание единого государственного демографического реестра - то есть, в едином реестре, в одних руках, да еще и в руках МВД, у нас не реформированного, в котором у нас смешано все и политика, и полиция, будет информация, персональная информация всех людей, включая имущественный статус...», - заявил эксперт.