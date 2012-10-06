Эксперт: заказные рейтинги на избирателей почти не действуют
10:49, 06 октября 2012Политика
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Заказные рейтинги, которые дают высокий процент поддержки той или иной политической силе, действуют на совсем маленький процент избирателей, уверяет заместитель директора Института социологии НАНУ Евгений Головаха.
Головаха намекает, что политики выбрасывают деньги на ветер
«Это не действенный инструмент. Проводились методические эксперименты – это действует на считанные проценты людей. Это действует на воспалённые мозги политиков, но не на рядового рационального избирателя. Избиратель голосует за свои собственные интересы, поэтому ему не так важно какой у кого рейтинг», – заявил Головаха.
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