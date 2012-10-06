Эксперт: заказные рейтинги на избирателей почти не действуют

«Это не действенный инструмент. Проводились методические эксперименты – это действует на считанные проценты людей. Это действует на воспалённые мозги политиков, но не на рядового рационального избирателя. Избиратель голосует за свои собственные интересы, поэтому ему не так важно какой у кого рейтинг», – заявил Головаха.

5 канал