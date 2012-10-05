Приднестровье вспомнило о 17 спорных участках границы с Украиной

Об этом говорится в специальном заявлении парламента непризнаной республики.

В документе указано, что активизация Украиной демаркационных процессов с сентября 2012 года вызвала крайнюю озабоченность парламентариев, пишет РИА "Новости".

Депутаты подчеркивают, ссылаясь на данные пограничной службы Приднестровья, что на всей линии границы с Украиной до сих пор существуют 17 спорных участков.

Парламентарии просит президента непризнанной республики Евгения Шевчука инициировать переговоры с Украиной для выработки механизма равноправного участия Приднестровья в процессе демаркации и последующего правового закрепления итогов демаркации двусторонним соглашением.

"Если данное предложение не найдет понимания украинской стороны, Верховный совет ПМР считает неправомочным (противоречащим конституции и законодательству ПМР в части регламентации режима государственной границы ПМР) и нецелесообразным продолжение односторонней демаркации "центрального участка" границы со стороны Украины и настаивает на приостановке процесса демаркации вплоть до окончательного урегулирования молдавско-приднестровских отношений", - говорится в заявлении.