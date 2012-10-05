Ющенко: без свободной Грузии трудно построить свободную Украину

Об этом он заявил на пресс-конференции в Полтаве.

"То, что произошло в Грузии, я считаю победой демократии, хотя, возможно, осталось несколько пунктов..., от ответа на которые или отсутствия ответа будет зависеть национальный курс: как внутренний, так и внешний", - сказал Ющенко.

По его словам, 5 октября он будет в Грузии вести переговоры с победившей и проигравшей сторонами: "Завтра я буду проводить с ними переговоры", - сказал он, а также выразил пожелание, чтобы результат этих выборов не привел к регрессу в курсе достижений свобод и демократических процессов последних лет Грузии.

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По его словам, сейчас демократические процессы в Грузии и Украине являются взаимосвязанными и взаимозависимыми.

"Без свободной Грузии трудно построить свободную Украину и наоборот. Убежден, без свободной Украины не будет свободной Грузии... Процессы в Грузии очень чувствительны для ситуации внутри Украины и для мира в целом", - цитирует Украинская правда.

По его мнению, сейчас обе страны переживают переломный момент в демократических и реформаторских процессах последних лет.

"Сейчас настал важный экзамен в процессах, происходящих в Украине и Грузии, и мне бы очень хотелось, чтобы обе нации понимали, что наиболее остро в ближайшие 4-5 лет будет стоять вопрос нашего национального существования", - отметил он.

Ющенко предостерег страны от возвращения в пространство, из которого они несколько столетий выходили.