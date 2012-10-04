Янукович пока не будет летать на работу на вертолете

Виктор Янукович пока не собирается использовать вертолетную площадку, построенную возле Верховной Рады. Это следует из ответа Администрации президента на информационный запрос издания Фокус.

В частности, в ответе АП говорится, что на 3 октября 2012 года не зарегистрировано ни одного документа и соглашения об использовании вертолетной площадки в Киеве для нужд президента либо его администрации.

Вместе с тем, указывается, что Госуправделами совместно с Управлением госохраны продолжают изучать возможность использования президентом инфраструктуры воздушного транспорта в Киеве.

Как известно, вертолетная площадка, которую СМИ окрестили «президентской», была открыта 6 июня 2012 года в Киеве на Парковой дороге. Вертодром рассчитан на прием тяжелых вертолетов весом до 13 тонн, сертифицированных по категории А, в частности, Ми-8, которые эксплуатируются Министерством чрезвычайных ситуаций.